Thierry ACCA

TRAFORDYN vous propose des solutions flexibles et innovantes pour tous les problèmes de forages dans tous types de terrain, blocs, et en environnement terrestre ou maritime.

Notre offre inclut le forage et son application :



- Géothermie ( Engineering, Fourniture, installation & mise en service de champs géothermiques )



- Recherche d'eau, développement, entretien, comblement de forages.



- Pompage, rabattement de nappes, solutions de maintien à sec de zones de travaux avec maintenance, astreinte et garantie de niveau.



Notre expertise dans de nombreux domaines connexes au forage nous permet d'offrir des solutions différenciées répondant aux problématiques techniques et environnementales.



Retrouvez nous sur http://www.trafordyn.com



Contactez nous :

+33 2 40 12 47 41 - trafordyn@orange.fr

ZA Porte Estuaire, 7 rue de la Clyde 44750 Campbon