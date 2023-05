Nom de l'entreprise: "Les plans B de Thierry Bauduin"

Domaine: Plans, extension, transformation, décoration, dossiers administratifs de permis de construire...



Thierry Bauduin vous propose ses conseils en décoration intérieure et de réorganisation de l'aménagement de votre habitat. Il s'occupe de tout ce qui touche à l'extension, à la rénovation et dessine votre maison.

Architecte d'intérieur, Thierry gère pour vous vos orientation "déco" ainsi que la gestion des dossiers administratifs.

Notre bureau d'études réalise vos dossiers de permis de construire, vos dossiers de déclaration préalable de travaux.

Nous nous occupons des montages de création d'ERP (établissement recevant du public, commerces, bureaux, restaurants, campings, etc) et de tout ce qui touche aux mises aux normes PMR





Mes compétences :

Créativité

Autonomie professionnelle

Suivi commercial et administratif

Architecture