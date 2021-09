Thierry BEZARD

Tout mon parcours, toute mon histoire, est basé sur la communication, la rencontre, le désir de faire croître les gens et leurs réseaux en créant du lien :

j'ai été successivement animateur au Club Méditerranée, journaliste à Radio-France au Pays Basque puis animateur-manager dans une institution religieuse...

Cette dernière expérience m'a d'ailleurs permis de renouer avec la radio et d'en sentir le besoin vital dans ma vie.



Plus encore, c'est le désir de créer des passerelles (des viaducs !) entre les gens et les cultures qui me passionne : la rencontre des différences, loin de diminuer, augmente toujours tant celui/celle qui donne que celui/celle qui reçoit.



Enfin (même s'il n'y a jamais de fin !), c'est tout ce qui tourne autour de la voix qui m'interesse : le doublage de films institutionnels ou de dessins animés (j'ai la chance d'avoir une voix capable de se métamorphoser en plein de personnages différents);



Professionnellement, ces dernières années, après avoir été

- Directeur Régional d'une association humanitaire francilienne,

- puis concepteur, rédacteur, animateur et formateur, indépendant mais basé dans une agence de communication événementielle,

- puis responsable de la communication et ensuite animateur - formateur à Fondacio jusqu'en janvier dernier



Mes compétences :

Chant

Cinéma

Coaching

Communication

GUITARE

Journalisme

Musique