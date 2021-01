Thierry BOUÉ

Après une expérience de manager de 30 ans dans l'institution militaire puis comme consultant formateur en management chez Axes Management (Paris 11) et Opta-s, je me suis formé au métier de coach de manager et d'équipe à HEC (Jouys-en-Josas) et chez Coach Académie (école nord américaine). J'interviens également en tant qu'animateur de séance de Codéveloppement.

Je suis actuellement sous statut auto-entrepreneur en mesure d'accompagner différents types de publics : managers (PME, TPE, fonction publique), développement personnel (changement professionnel/personnel) et coaching parental.

Accompagnement dans les domaines suivants :

- création de charte de fonctionnement;

- mise en place d'accords de fonctionnement;

- gestion des tensions (CNV adaptée au management);

- gestion du stress et de la colère (EFT);

- renforcement de la motivation (hypnose éricksonienne);

- création et renforcement de l'esprit d'équipe (team-buiding).



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet

Méthodes Pédagogiques Participatives

Management opérationnel

Intelligence Émotionnelle

Qi Gong Et Cohérence Cardiaque

CNV

Leadership Et Motivation