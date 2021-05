Thierry BRESSON

Fort d'une riche expérience dans le secteur des Technologies Médicales & des Dispositifs Médicaux puis de la Répartition Pharmaceutique (logistique) j'ai constamment mis en place les organisations et les stratégies opérationnelles susceptibles d'apporter de la croissance rentable. J'ai eu le souci de mener efficacement le changement tout en préservant au maximum les femmes et les hommes qui font, de par leur interaction, la valeur de l'entreprise.

Aujourd'hui, Directeur Général orienté business et résultat, doté d'une solide expérience en matière de réalisation des objectifs financiers, de planification stratégique, de management et de mobilisation des équipes, j'aime bâtir, coacher et faire grandir mes proches collaborateurs. J'attache une grande importance à la communication et au leadership par l'exemple. J'accorde une priorité au développement des talents comme clé du succès.



Mes compétences :

Dispositifs médicaux

Management commercial

Management de projets

Marketing opérationnel

Marketing stratégique

Management d'équipes

Directeur marketing

Direction des ventes