Thierry CHADELAUD

Mes Valeurs : Confiance - Savoir faire - Satisfaction client - Efficacité - Disponibilité - Intégrité - Discrétion - Écoute.



Consultant et formateur, jaccompagne mes clients dans leurs démarches de croissance et de développement en leur proposant une approche qui sappuie tant sur des prestations de conseil opérationnel que sur des formations confectionnées sur mesure.



Je contribue à sensibiliser les décideurs et les entreprises à la bonne gestion de leurs informations et à lappréhension qualitative de leurs environnements. Protéger ses intérêts, sinformer correctement, agir pour ne pas subir constituent des enjeux déterminants pour tous les décideurs quelle que soit la taille et la nature des structures quils managent.



Jenseigne également en écoles de commerce en intelligence économique, commerce international, gestion de projets (classiques et agiles), initiation à l'audit, management et stratégie d'entreprises, R.S.E et géopolitique. J'accompagne les étudiants pour leurs projets professionnels, le suivi des rapports de mission et des mémoires.



En matière d'audit et de conseil



Nous sommes présents sur une large gamme de secteurs de léconomie auprès des PME, des SSII, des professions libérales, du secteur de léconomie sociale et solidaire, du secteur associatif artistique et culturel.

Nous vous apportons une expertise qui permettra daméliorer le positionnement et linfluence de votre entreprise sur son marché, de renforcer la confiance des investisseurs et de relever les défis liés à la croissance de vos activités ainsi quà la performance et à la qualité de votre organisation. Nous vous accompagnons tant dans la gestion du quotidien que lors dévénements exceptionnels.



Pour vos formations professionnelles et vos processus de ressources humaines



Avec nos partenaires nous vous apportons une expertise en matière de formation professionnelle et des politiques de conduite du changement. Nous vous accompagnons dans le diagnostic et loptimisation des processus RH ainsi que dans la définition de votre stratégie de formation, le recueil des besoins collectifs et individuels...



Nous vous proposons pour lensemble de vos collaborateurs des formations de qualité, spécialement élaborées pour répondre à vos besoins. Nous proposons aux dirigeants des entreprises, aux managers et aux cadres, des sessions de coaching personnalisées, afin dapprofondir certains domaines spécifiques.



Mes compétences :

Reenginnering

Ressources humaines

Management

Intelligence économique

Conseil

Performance

Organisation

Audit

Coaching de dirigeants

Conseil aux entreprises

Formation professionnelle

Conseil en organisation

intelligence compétitive