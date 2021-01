Thierry DEMARLE

Homme de terrain, doté d'un réel tempérament commercial, je maîtrise les techniques de prospection et de négociation.

Mon expérience professionnelle, m'a permis de madapter à différents environnements techniques et commerciaux. Je sais être à l'écoute de prospects et de clients pour identifier leurs projets, leurs besoins et comprendre leurs habitudes pour offrir un accompagnement de qualité et une solution commerciale adaptée.



Mes compétences :

Négociation commerciale

Animation de réseau

Management

Prospection commerciale

Vente