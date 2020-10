Thierry DERAY

Responsable qualité et assurance qualité en tuyauterie industrielle pendant prés de 20 ans.

- Gestion des modes opératoires de soudage, des cahiers de soudage, des soudeurs et de leurs qualifications.

- Conception des dossiers constructeurs (d'une valeur de 10 à, 25% des Cdes).

- Planification et Gestion des contrôles non destructifs de la production en ateliers et sur sites.

- Qualifié COFREND II en ressuage (fin de validité en 2013)



Avril 2010... changement de cape : "Responsable TELECOM et communication data" par fibres optiques sur parcs éoliens.



Octobre 2012 : Superviseur technique. Retour dans le domaine de la tuyauterie industrielle jusqu'au 31 août 2013.

Décembre 2013 : Quality Control Manager, dans le domaine de la métallurgie (chaudronnerie).



Mes compétences :

Tuyauterie industrielle

Soudage

Assurance qualité

Traçabilité

Communication