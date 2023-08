Thierry DOMINIQUE

Après un cursus scientifique , je me suis orienté vers la vente de consommable de laboratoire sur le terrain dès 1993 . Au fil des années spécialisé en biologie moléculaire ,j'ai créé un réseau de clientèle dans l'industrie qui touche au vivant,aussi bien agroalimentaire que pharmaceutiques ou Biotechs .



Depuis 2008 ,j'ai acquis des nouvelles compétences en web marketing et création de site web ou blog , puis en 2012 , dans l 'objectif de transmettre mes connaissances et compétences,,j' ai commencé à former en vente et biochimie des délégués pharmaceutiques, puis des qualiticiens de l'industrie, agro-alimentaire ou pharmaceutique



Mes compétences :

Biotechnologies

Enseignement

Formation professionnelle

Formation commerciale

Vente