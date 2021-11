Thierry LAHALLE

Direction de projets de systèmes d'information en ressources humaines, coaching professionnel.



J'accompagne le secteur public dans sa transformation digitale et dans sa transformation managériale.



J'assure la direction de projets de systèmes d'information en ressources humaines (médecine de prévention, aides sociales, comités médicaux et commissions de réforme, suivi des cadres dirigeants et supérieurs, vote électronique, gestion des temps et des activités, examens et concours, ...), en m'appuyant sur mes expériences antérieures dans le conseil en organisation et systèmes d’information auprès de grands comptes (BNP-Paribas, Fnac, RATP, ONERA, IRSN, etc.), la gouvernance des systèmes d’information des Ministères sociaux et de ses opérateurs (CNAF, CNAV, GIP Info-Retraite, ...) et la maîtrise d'oeuvre des projets de systèmes d'information des Ministères sociaux (management de la qualité en tant que responsable qualité, management d'équipes et accompagnement de centaines de projets de systèmes d’information sur les volets techniques en tant que directeur technique).



A hauteur de 20% de mon temps, j'interviens également comme coach professionnel interne en accompagnement des dirigeants et des cadres supérieurs des Ministères sociaux et d'établissements publics.