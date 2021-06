Thierry LEMOINE

Soyez les bienvenus sur mon profil,



J'aime relever les défis et les challenges ne me font pas peur.



Directeur de programmes spécialisé en gestion des processus et assureur qualité systèmes réglementés spécialisé dans le domaine pharmaceutique et les dispositifs médicaux.

Ancien éditeur de logiciels, concepteur de machines spéciales, instrumentation et métrologie.



Mon expérience et ma formations sont un atout pour votre entreprise et je serais heureux de collaborer avec vous pour relever les défis de demain.



Mes compétences :

Direction de programme et de projet

Management de la qualité totale/ Normes ISO 9

Organisation et stratégie

Assurance Qualité