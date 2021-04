Christian FRÉVILLE

N'hésitez pas à me contacter viadeo@freville.fr



Mon domaine d'activité est la direction informatique.



Mon projet est :

– D'assurer la performance de l’entreprise par la mise en œuvre de l’organisation efficace et du système d’information adapté.

– De coordonner les projets, maîtriser les coûts.



DSI : Stratégie d’alignement du système d’information sur les enjeux de l’entreprise,

Superviser la mise en œuvre des projets. Organisation, management, relations internes,

Gestion des ressources, réduction des coûts.



CONSULTANT / DIRECTEUR DE PROJET : Assistance à maîtrise d’ouvrage. Assistance à maîtrise d’œuvre.

Direction de Projets.



TECHNIQUE :Architecture et administration de plate-formes Microsoft. (Certification MCSE en cours)

Mes compétences :



- Élaborer le schéma directeur des systèmes d'information.

- Assistance à maîtrise d'ouvrage.

- Promouvoir une politique de la qualité en informatique.

- Conduire une analyse des besoins en matière de systèmes d'information.

- Organiser et mettre en œuvre la politique des systèmes d’information.

- Définir l'architecture globale des systèmes informatiques et les conditions de maintenance.

- Optimiser les rapports coût performance des solutions proposées.

- Elaborer un budget prévisionnel et réaliser des simulations

- Rechercher les financements et s'adapter aux contraintes financières.

- Négocier et proposer des contrats d'acquisition, de maintenance des logiciels et matériels.

- Superviser les relations avec les fournisseurs et la sous-traitance.

- Contrôler la gestion budgétaire et les engagements de dépenses.

- Contrôler l'application du droit et de la sécurité informatique

- Elaborer un plan de formation.

- Assurer une veille technologique prospective.

- Contrôler la fiabilité, la confidentialité et l'intégrité des systèmes d'information.

- Assurer la cohérence, la sécurité et la disponibilité des systèmes informatique.

- Animer, former et piloter une équipe à taille humaine.

- Vérifier la conformité réglementaire des équipements.

- Promouvoir le développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication.

- Choisir et déployer un ERP.

- EDI.

- Gérer le portefeuille de projets.

- Gérer la sécurité informatique.

- Auditer les systèmes et réseaux.

- Installer, configurer et administrer des serveurs NT4, 2000, 2003, 2008.

- Installer configurer , administrer Active Directory.

- Configurer et administrer DFS.

- Installer, configurer, administrer la messagerie Exchange 5.5 , 2000, 2003, 2007.

- Installer, configurer, administrer TSE, VPN, IPSEC.

- Administrer les réseaux locaux et la sécurité.

- Gérer le parcs informatique .

- Migrer.

- Gérer la téléphonie.



Architecture

Contrôle des coûts

Direction de projet

ERP

Informatique

Management

Microsoft Active Directory

Microsoft EXCHANGE

Organisation

PGI

Relations Fournisseurs

Stratégie

Système d'Information

Système d'information ERP