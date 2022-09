Thierry LEPIEZ

En charge des systèmes d information, cela englobe toute l'informatique et la téléphonie, toutes les communications numériques, voix et data, et surtout toute la communication entre hommes et machines. L organisation des systèmes pour faire travailler les hommes plus efficacement, en remplaçant leurs taches mécaniques par des tâches à valeur ajoutée. Automatiser et penser les processus pour optimiser l'utilisation des compétences humaines : rendre les hommes disponibles pour gérer efficacement les exceptions. Rendre à l homme sa valeur face à la machine : sa capacité d'adaptation.



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Gestion de la chaine logistique

Java

Oracle

Unix,linux

Reseaux tcp/ip

Gestion de production

EDI

Base de données

ERP

Gestion de projet

Java EE

Management

Sales Force