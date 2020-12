Thierry LEROY

.

Cela fait 10 ans que je développe la performance des centres de profits qui me sont confiés. Ma passion pour ce métier est encore plus forte : le client, son accueil, le servir, le satisfaire. Et m ont permis d acquérir des compétences :



- Déployer en local, la stratégie du Groupe.

- Gérer les budgets annuels et suivre le compte d exploitation en rapport avec les objectifs fixés.

- Animer et motiver les équipes tout en assurant le recrutement, les évaluations et le développement de chacun.

- Maximiser la satisfaction et la fidélisation clients.

- Gérer la relation avec les partenaires locaux.

- Assurer la gestion des relations sociales.

- Contrôler la mise en place des opérations et des actions commerciales.



La communication revêt une grande importance à mes yeux.Passion des hommes et des femmes qui m entourent, leur permettre de se développer, grandir ensemble, les motiver et les pousser à l excellence. Voilà, ce qui m anime au quotidien.



Ma capacité à fédérer et à coordonner des équipes autour de projets en commun, mon sens des priorités et de l organisation sont autant d atouts que je compte mettre à la disposition de Cohesis distribution.

C est en conciliant les objectifs de profit et les aspirations de progrès que j ai pu développer l énergie et la motivation de mes collaborateurs.











Mes compétences :

Gestion

Commerce

Management

Ouverture d'esprit

Force de proposition

Dynamique