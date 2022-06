Thierry LORMIERE

PROFESSION : "COMMERCIAL EXPERIMENTE"





MES ETUDES



- Diplômé de commerce international à la Chambre de commerce et d’industrie de PARIS (ECCIP),

- j’ai suivi un cursus Universitaire obtenant un DUT de Gestion des PME-PMI à l’université de Sceaux Paris XII,

- puis j’ai été accepté sur dossier à entrer à la faculté scientifique d’ORSAY où j’ai poursuivi mes études en licence et en maîtrise informatique.



MON METIER



J’ai 28 années d’expérience commerciale dont 20 en SSII, avec des missions en France, en région PACA et à l'export principalement dans le domaine du Hight tech, du logiciel, de la sécurité, de la protection santé et de la défense, passées à:

- vendre des logiciels, de l’ingénierie, du développement sur mesure, des services web, des sites internet, du matériel informatique, industriel ou Hi-tech de télécommunication, Visioconférence, réseau, scientifique, médical et NRBC

- encadrer des équipes commerciales, techniques et admnistratives



COMPETENCES ACQUISES



Durant ces années j’ai acquis ou développé des compétences multiples de rigueur, d’autonomie et d’encadrement :

- Le développement et gestion de nouveaux territoires, de nouveaux clients Grands Comptes de Partenaires, d’Intégrateurs ou Distributeurs à l'international et en région PACA

- Le recrutement, la formation et l’encadrement d’équipes commerciales, techniques, administratives ;

- La gestion, l’organisation, la responsabilité de centres de profit, ou de lignes de produits.



MES QUALITES



Comme je l’ai prouvé à travers les résultats obtenus et les performances réalisées lors de mes différentes expériences passées je suis passionné par mon travail, je ne compte pas mes heures et ne ménage pas mes forces.

- La réalisation de mes objectifs est mon credo, mon principal intérêt,

- Rigoureux, Organisé, je concentre mon attention sur les objectifs de la compagnie et les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre,

- J’aime travailler en toute autonomie, tout en m’identifiant fortement à l’entreprise pour laquelle je travaille,

- J’apprécie les responsabilités,

- J’aime le leadership, le management des hommes et des projets,

- J’aime découvrir puis fidéliser mes clients et mes partenaires en emportant de nouveaux marchés,

- Ma curiosité naturelle me pousse à m’ouvrir à de nouveaux produits et marchés.



MES AMBITIONS et MOTIVATIONS

- Je désire remettre en pratique mon expérience passée dans le domaine de la gestion de centre de profit et de l'encadrement d'équipes commerciales et techniques dans un environnement International (EMEA) ou national ou régional (Sud-Est, PACA).

- Je souhaite m'épanouir au sein d'une société sérieuse et performante me permetant de relever de nouveaux challenges dans mes domaines de prédilections qui sont: l'informatique, l'internet, les services, l'ingénierie, les télécommunications, les hautes technologies, la sécurité, la santé et la défense.



Mes compétences :

Informatique Scientifique

Informatique

Management

SOFTWARE

IT

CALL CENTER

VENTES

HIGH TECH

COMMERCIAL

IP

LAN

WAN

Vente