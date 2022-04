Après de nombreuses expériences professionnelles, j'ai décidé de quitter le monde du commerce et du management, pour me consacrer à un projet qui me paraissait plus concret et qui me permettait de suivre un de mes rêves : le travail du bois.

Je me suis donc lancée dans l'aventure avec les compagnons du devoir pour faire un CAP qui m'apprendrait toutes les bases de la menuiserie d'agencement. Et me voilà en route...



Mes compétences :

Sens de l'organisation

Perfectionniste

Dynamique

Management