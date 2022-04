James MEAKIN

OBJECTIVE DE CARRIÈRE:

Mettre sur le marché national et international des produits et services technologiques.



SOMMAIRE DE CARRIÈRE:

Solides capacités dans le marketing et la commercialisation de produits technologiques à travers l’Europe et les USA.

Compétences spécifiques dans le management produit, développement produit, gestion d’un réseau de distributeurs, stratégie internationale et la gestion des Business Units.



COMPÉTENCES CLEFS

• Management produit : lancement de produit/service, positionnement, documentation, veille concurrentielle, analyse de marché, tarification, formation des commerciaux.



• Développement produit : coordination et planification de projet, communication à travers l'entreprise, gestion du lancement des nouvelles versions, gestion des requêtes de modifications, spécifications fonctionnelles (à travers des scénarios de cas d’utilisateur).



• Gestion d’un réseau de distributeurs : Négociation, roll-out, formation, support marketing et produit.



Profile également disponible en anglais sur linkedin: http://fr.linkedin.com/in/jamesmeakin



Mes compétences :

MBA

Start up

Système d'Information

Management international

Développement international

Gestion de projets internationaux

Marketing relationnel

Management

Marketing stratégique

Marketing opérationnel