Thierry LYSE

Actuellement Chef de Projet au sein Microchip Technology Nantes, je suis en charge de la gestion du développement de nouveaux microcontrôleurs Microchip à base de coeur ARM.

En charge de la coordination des équipes de Conception de circuit, Validation, Outils de développement, Applications, Marketing et Production.

Gestion des coûts, des ressources et des plans.



En plus de cette fonction transversale, je suis responsable de la Validation des nouveaux produits avec le management d'un groupe de 6 personnes du département ingénierie Produit au sein Microchip Technology Nantes



Ces activités m'ont permis de développer des compétences en gestion de programme, contrôle des coûts et des délais, suivi de projet de développement jusqu'à la mise en production.

J'ai par ce biais la gestion d'équipes internationales



Cet environnement international a ouvert mon champ d'expertises à des cultures diverses : Allemagne, Grande-Bretagne, Scandinavie, États-Unis, Inde, Chine, Malaisie, Philippines



Mon activité de Validation Produit m'a permis de mettre à oeuvre les dernieres methodologies de développement et outils nécessaire dans cette activité: Développement embarqué, déploiement de GIT, Bitbucket, SourceTree, Jenkins, Python, JIRA, Confluence...



Profil Linkedln: https://www.linkedin.com/in/thierry-lys%C3%A9-85a1422b/



Mes compétences :

Microelectronic

ARM

Management d'équipe

Management de projets

Hardware / software

Embedded system

Microcontroleur

International project management

Avr

Gestion de production