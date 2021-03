Thierry MARCLE-GELER

Fort de 23 années d’expériences dans les domaines mécanique et informatique, j’ai eu l’opportunité d’occuper différents postes : de dessinateur/projeteur à administrateur CAO.



Suite à une formation de reconversion faite chez « Global Knowledge », je me destine aujourd’hui à une carrière d’administrateur de base de données Microsoft SQL server 2012.



Mon objectif est de mettre à profit mes compétences déjà acquises et mes nouveaux savoirs récemment développés.







Mes compétences :

Interface SAP

Unigraphics

SAP

C++

VBA

Logiciel CAO Siemens NX / Unigraphics

Microsoft SQL Server