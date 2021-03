Thierry NOURRISSIER

Développeur/WebDesigner/Webmaster au sein de la société Netlor SAS depuis plus de 14 ans, la société NETLOR est spécialisée en ingénierie des systèmes d'information, tout particulièrement dans le développement de plateformes collaboratives, sites de vente en ligne, et sites internet nécessitant une interactivité avec les utilisateurs. Elle suit, entretient et fait évoluer l'essentiel de ses développements depuis plus de dix ans. NETLOR est présente sur l'ensemble du territoire européen et elle garantit un suivi commercial, technique et humain.



NETLOR apporte des solutions spécifiques et adaptées aux besoins essentiels de chacune des entreprises pour lesquelles elle travaille, dans le soucis constant de leur développement, pérennité et image technologique.



Site internet de la société : http://www.netlor.fr

Site internet de la plateforme DIMS : http://www.dims.fr



Mes compétences :

Linux

JQuery

JavaScript

HTML 5

Responsive Design

Infographie

CSS 3

Bootstrap