Thierry OCHO

Après avoir grandi dans la banlieue Parisienne, j’ai passé mon adolescence à Toulouse, où mon Père ingénieur en aéronautique, a aidé à la fondation et au développement d’Uni Air International une compagnie d’aviation privée, dirigée par son ancien collègue et ami Henri Clerc.



Attiré par l'art de la réception et la musique, j’ai aidé Henri à la conception et la mise en place de ses fêtes, où il recevait fréquemment ses invités et clients pour un somptueux «méchoui» ou une soirée «des mille et une nuits».



A quinze ans, j’eu l’idée d’organiser des «boums» dans la spacieuse propriété familiale, puis pour faire face à l’affluence grandissante, dans de nombreuses salles des fêtes voisines, où j’ai perfectionné mon sens logistique et mes capacités «D.Jesques» devant souvent plus de mille personnes.



Ayant développé un certain goût du «recevoir» et de l’organisation, j’ai enrichi mon parcours de plusieurs expériences dans des restaurants Toulousains et Parisiens renommés, puis grâce à mes acquis et mon aisance à tous les postes nécessaires à la création et à la réalisation d’événements, j’ai pu expérimenter et améliorer mon savoir-faire au sein de Clubs aujourd’hui légendaires comme le Palace, les Caves du Roy, le Star.Circus, le Grand Escurial ou le Jimmy'z.



Même après un bref passage, allant dans le sens de mon enrichissement personnel, j’ai beaucoup appris dans ces prestigieux établissements en développant avec les équipes des concepts thématiques, comme les fameuses et fréquentes soirées du Privilège (VIP du Palace) ou les célèbres «Pink Sundays», ainsi que de nombreux événements liés au monde de la mode et du spectacle.

J’y ai aussi rencontré des personnalités exceptionnelles, souvent habituées de ces endroits qui m’on toutes inspiré depuis, jusqu’à l’aboutissement de mon futur projet.



Ces nombreuses et qualitatives compétences, j’ai souhaité ensuite les valider en les perfectionnant par un stage en école professionnelle, consacré par un diplôme de «management hôtelier» obtenu en 1981.



L’opportunité d’ouvrir la plus grande discothèque Nationale, en tant que Disc Jockey/Directeur artistique, m’a ensuite permis de manager de nombreux Clubs, principalement dans le Sud de la France, durant sept années (La Fumade, Cobra Club, Cristal, Marina, Art Club, Club 50, etc. .).



En 1989, j’ai racheté un Hôtel Brasserie dans le centre ville de Toulouse, en m’associant avec un de mes anciens patrons.

Je l’ai exploité et dirigé pendant vingt ans, sous plusieurs enseignes différentes, toujours conceptualisées dans un esprit d’innovation, afin de démarquer l’endroit face à la concurrence et de conquérir une clientèle toujours plus exigeante.

J’ai continué à y concevoir et mettre en place de nombreux événements, publiques et quelquefois privatisés, sur place où en extérieur lors de manifestations Nationales (fête de la musique, 14 Juillet), voir déplacés lorsque sa capacité ne suffisait pas.

Souvent mis à contribution par certains clients et amis, j’ai organisé et réalisé à plusieurs reprises des soirées privées et variées, allant du simple anniversaire à la plus fantasque, toujours inspiré par mon passé personnel, agrémenter de l’utilisation des dernières nouveautés disponibles à la production du sensationnel et de l’émotionnel.



Après avoir vendu l’établissement en 2008, je me suis consacré à la mise en place du projet qui a mûri dans mon esprit depuis mes jeunes années, par la demande importante sans réponse à ce jour, et par les différentes expériences que j’ai eues dans ma carrière professionnelle.



J’ai réuni ma créativité et mon savoir-faire, mon relationnel et ma vision, ma détermination et mon courage, pour produire demain des événements futuristes que j’ai dessiné tout au long de ce parcours riche et varié.



Mes compétences :

