Pierre FABBRO

A l'écoute du marché



Fort d’une expérience à la fois opérationnelle sur le terrain hôtelier pendant de nombreuses années, mais aussi administrative au sein d’un Siège social regroupant la gestion de 50 sociétés, j’ai une vision assez complète du management dans des sociétés allant de 10 à 2000 salariés.



Mon expérience et mon savoir faire me permettent de relever de nombreux challenges liés à différentes situations telles que la préparation et l’ouverture d’une exploitation sur le terrain, une réorganisation pour des raisons commerciales ou financières, ou tout simplement assurer la continuité tout en développant l’activité et la rentabilité.



J’ai de grandes capacités d’adaptation, d’écoute et de discernement ce qui me permet d’obtenir de la crédibilité et de la confiance de la part de mes collaborateurs, mes collègues et mes dirigeants.



Je revendique également de nombreuses qualités telles que la fidélité, la psychologie humaine, l'honnêteté et un engagement total dans les missions qui me sont confiées.



Mes compétences :

Responsable achats

Responsable d'exploitation