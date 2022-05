Thierry RAZAFIMAHALEO

Si vous êtes arrivés jusqu'à mon profil Viadeo, c'est sans doute dans le but d'en apprendre plus sur moi !

Nouvellement à la recherche d'un poste (je suis ouvert à toutes propositions !), je suis impatient de prendre part à une nouvelle aventure.

Mon expérience en bref : après le secteur des Télécoms chez Numéricable avec le déploiement de la TNT, puis chez SFR avec les campagnes de mesures statistiques, j'ai par la suite évolué au sein d'un service expert en télémarketing chez CPM France. Je travaillais essentiellement sur la planification de séminaires pour les Laboratoires Omega Pharma et la détection de projets d'achats pour Hewlett Packard. En plus de piloter une équipe, ce fut donc pour moi l'occasion de connaitre l'exigence du consulting mais aussi de continuer à progresser sur l'outil qui me fascine le plus : Excel (un penchant que vous pouvez trouver étrange) !

J'aime les projets techniques qui demandent de l'analyse, les chiffres et le tennis. Mon dernier défi : courir mon 1er semi-marathon en mars à Paris.



Pour en apprendre encore plus sur moi, n'hésitez pas à me contacter au 06 20 16 61 39 ou par mail à thierry.raza@gmail.com , je serai ravi d'échanger avec vous.



Alors à bientôt !



Thierry



Mes compétences :

Pack office (très bon niveau excel)

Business Objects

Salesforce

Retarus

Limesurvey