Thierry REGNIER D'EU

32 ans d'expérience TV et vidéo institutionnelle, événementielle, publicité : programme court, spot, générique, clip, reportage, documentaire, captation, événement, com d'entreprise.



TV



- 24 émissions "Un Livre, Un Jour" pour France 3 (2004).



- 41 spots Prix littéraires France Télévisions (2001-2012).



- Plus de 1100 bandes-annonce et programmes d'auto-promotion pour France 2, France 3, RFO (1995-2014) :



• Films, séries, Soirée de Polars, Comme au Cinéma, Histoires Courtes, Ciné Club



• Documentaires, Contre Courant, Infrarouge, Des trains pas comme les autres



• Envoyé Spécial, La Suite, Carnets de voyage, Complément d’enquête, Géopolis, Un autre monde, Faites entrer l’accusé, Immersion totale, Babylone, Prise directe, Un jour un destin, D’un monde à l’autre, Non Elucidé, Secrets d'histoire



• Journées du Patrimoine, Un dimanche de campagne, Téléthon 2009, Défilé du 14 Juillet



• On est pas couché, Ça se discute, La Suite, Jour après jour, Les jours d’après, Toute une histoire



• L’Arène de France, Thé ou Café, Vivement Dimanche, C’est au programme, Union libre, Encore plus libre, Les poules ont des dents, 30 Millions d’amis, C’est tout bête, Va Savoir, Comment ça va bien, Mot de passe, Motus, En toutes lettres, Chéri(e) fais les valises, N’oubliez pas les paroles, Volteface



• Bouillon de Culture, Double Je, Campus, Esprits Libres, Des Mots de Minuit, La terrasse des Festivals, Un Livre, Qu’est-ce qu’elle a dit Zazie, Café Littéraire, Le Cercle de Minuit, Semaine Critique, Avant Premières



• Théâtre, Classiques Stars, Musiques au cœur, Chorégies d’Orange, La boîte à musique de J-F Zygel, L’Opéra céleste, Eurovision, Chanter la Vie, Au clair de la lune, Performances d’acteur, Fous d’humour, Le grand Zapping de l’humour, Concert du Nouvel An, Sol En Si, Taratata, Mon Taratata à moi, Berlingot



• Savoir Plus Santé, Les Documents Santé, Sentez-vous bien, Secrets de famille, Les Grandes Enigmes de la Science, du Passé, du Futur, On vous dit pourquoi, La Nuit des Etoiles, Savoir Plus Sciences, Eurêka, ADN, Grandeurs Nature



• Gymnastique, Athlétisme, Ski, Rugby, Football, Cyclisme, Sydney 2000 mini journal des J-O



• Le jour du Seigneur, Présence Protestante, Cérémonie du Souvenir de la Shoa, Cérémonie du 11 Novembre, La Nuit du Ramadan



• Sommaires, Semainiers, Films de Noël



• Clips FTVi - Orange TV, Roland Garros « Ma ligne TV » 2006, 2007



• Clip France Télévisions « Salon du Livre 1997 », boucle France 2 HD-Darty





Autres Références TV :



- Habillages de chaîne (TV 10 Angers)

- Pilote d’émission “Trans Culture Express” (Arte, Euronews, TV5 Europe)

- Magazine TV quotidien Semaine de la Communication 1985 (CNC-Mission TV Câble)





INSTITUTIONNEL



- Administration-Collectivités : Muséum d’Histoire Naturelle - Grande Galerie du Jardin des Plantes - Mission Interministérielle des Grands Travaux



- Aéronautique-Espace : Aérospatiale, Alcatel Espace, Alénia, CNES, TDF, MBB



- Agro-alimentaire : Büreland, Limagrain



- Assurances : FFMC-Mutuelle des Motards



- Automobile : PSA, Renault



- Banque-Finance : AFB, Suez, Banque Populaire du Massif Central, CIC Paris



- Beauté-Mode : Cacharel, Innéov-L'Oréal



- BTP : ASF



- Défense : Aérospatiale, CNIM, Euromissiles, MBB



- Edition vidéo : Eva 2-Citel-Fondation Cousteau, ClicClac, Lux Modernis



- Immobilier : Saari-Seeri



- Industrie : CFPI, Lafarge Coppée, SDEM-CGE Alsthom, Ciments Français



- Informatique : SOPRA, Ministère des Finances-Cassie-Cisi



- Médical : Laboratoire LFB, Laboratoires Lilly France, MSD



- ONG : MDM



- Services : Vivendi, Photo Service



- Télécom : France Télécom, Conseil Régional d’Î-d-F



- Tourisme : Vidéo Evasion, Alfa 2000



- Transport : Air France, DGAC



- Web : BlueSat, SmileCreation



- Étude et conseil en communication, conception multimédia (Groupe Blue Stim, Aérospatiale, Miele France, Procom-Institut de Gestion Sociale, MDM, Transat Média)



- Publications Pro (Céfilm Festival de Biarritz, 2AE Nantes)



- Journalisme spécialisé Médias