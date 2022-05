Thierry RIBOUCHON

ETUDES ET FORMATIONS



2007 : Obtention du Master I en Marketing et Vente à l’Institut des Cadres Supérieurs de la Vente du CNAM de NANTES (44). Diplôme de Responsable Commercial.



1997 : Obtention du B.T.S.A Technologies Végétales option « Protection des cultures » L.A.P La Touche à PLOËRMEL (56).





EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :



Depuis Mai 1998 :

Technico-commercial en agrofourniture, COOPAGRI-BRETAGNE

Secteur Morbihan.

Mission : Développement de l’activité agrofourniture auprès des agriculteurs d’un secteur géographique et interlocuteur privilégié entre les productions animales et les adhérents de la coopérative.

1996 : Mise en place et suivi d’essais destinés à l’homologation de produits phytopharmaceutiques au sein de la société SOPRA-ZENECA à St ARMEL (35). Stage de 3 mois.



DOMAINES DE COMPETENCES :



* Gestion et développement d’un secteur d’activité.

* Mise en place d’une stratégie commerciale.

* Analyse des marchés agricoles.

* Mise en place et suivi d’essais techniques.

* Accompagnement et conseil technique auprès des agriculteurs utilisateurs.

* Développement d’une synergie en collaboration avec les différents intervenants du secteur.

* Organisation de l’animation des visites d’essais (Agriculteurs).

* Participation au projet de certification du conseil technique en agrofourniture « Certi-Conseil ».

* Participation à la mise en place du projet intranet au sein de COOPAGRI-BRETAGNE.

* Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, PowerPoint).