Thierry RICHARD-MULTEAU

Dans un environnement fiscal et juridique en constante mutation , mon champs d’intervention est des plus vaste. J'élabore, avec mes clients, des stratégies patrimoniales permettant de préparer l'avenir dans des conditions optimales. La succession, la transmission d'entreprise, l'investissement immobilier, la retraite, la performance des placements,la baisse de la pression fiscale sont mon quotidien. C'est par la connaissance parfaite de la situation de mes clients, tant sur l'aspect patrimonial que psychologique et de leurs objectifs, que je peux élaborer avec eux, des solutions qui répondent à ces critères. Parfois avec laide d'expert comptable, de notaire ou d'avocat, quand la situation l'exige.