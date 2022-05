Thierry RIMLINGER

Cadre dirigeant avec 25 ans d'expérience en R&D, innovation et industrialisation, majoritairement dans des environnements internationaux.



Savoir-faire significatifs:



- définir et conduire la stratégie d'innovation de nouveaux produits

- piloter des équipes dans les phases de conception et de développement de nouveaux produits conformément aux attentes des clients, des utilisateurs et aux contraintes techniques et économiques

- valoriser les résultats obtenus au travers de la gestion dynamique d'un portefeuille de brevets et de processus efficaces (liberté d'exploitation, dépôts et extensions, contentieux, licences)

- développer de nouvelles compétences et de nouveaux services pour améliorer la compétitivité de l'entreprise

- fédérer des équipes multidisciplinaires et internationales dans le cadre de défis technologiques et de changements organisationnels



Domaines d'expertise:



- création de valeur au travers de conception de produits et de services innovants

- industrialisation et transfert de technologies

- conception et développement de dispositifs médicaux, systèmes de délivrance de médicament et emballages primaires pour les industries de la santé

- sciences des matériaux polymères

- processus de fabrication (transformation des matières plastiques et automation)

- direction de projets

- établissement et gestion de réseaux multidisciplinaires

- optimisation des processus et des organisations





Mes compétences :

Brevets

Conception de Produits

Innovation produit

Polymères

Transformation des matières plastiques

Simulation de production

Team management

Direction de projet

Business intelligence