Thierry RION

Objet : Candidature spontanée



- INGENIEUR TECHNICO COMMERCIAL- BUSINESS DEVELOPER BtoB- RESPONSABLE COMMERCIAL



Madame, Monsieur,



Vous êtes une société de réputation internationale spécialisée dans les biens d’équipement (automatisme, mécanique, machine spéciale ou machine agricole) ou dans la prestation de service.

Dans un contexte de croissance économique favorable, vous souhaitez développer votre portefeuille clients sur le secteur sud-ouest de la France en recrutant un professionnel du commerce garant de la satisfaction client. Si c’est le cas, alors le profil que vous recherchez matche avec le mien !



Au cours de ma carrière en passant de l’industrie à la fermeture du bâtiment, j’ai souvent travaillé dans un environnement international en pratiquant l’anglais ou l’allemand.

De formation technique et commerciale, j’ai toujours prospecté, fidélisé et développé mon portefeuille clients afin d’atteindre mes objectifs.

Chez Elero GmbH, j’ai notamment fait la promotion et la prescription d’une nouvelle gamme de produits (vérins électriques) pour conquérir de nouveaux marchés sur les territoires français et belge. A noter l’évolution du CA de 0 à 400K€ en 3ans.

Chez Becker GmbH, j’ai surtout développé l’activité motorisation pour rideau de piscine avec un argument imparable sur la sécurité des enfants auprès des piscines. Objectif atteint : Le CA est passé de 1,3M€ à 1,5M€ en moins de 3ans.

Mon appétence pour le commerce et la technique, mon adaptabilité, mon écoute et les langues étrangères sont mes atouts principaux. Mon expertise m’aidera certainement à mieux appréhender les problématiques et les besoins de vos clients afin de satisfaire ces derniers.

Après ma dernière expérience entrepreneuriale non concluante, je tourne la page pour revenir à mon domaine de prédilection initial à savoir le commerce en BtoB.

Particulièrement intéressé par un poste de commerce « terrain » en BtoB, j’espère pouvoir prochainement vous démontrer ma motivation et mon dynamisme lors d’un entretien.

Restant à votre disposition,

Cordialement,

Best regards,

Mit FreundlichenGrüssen

Thierry RION



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Logiciel CRM

Special Purpose Machinery

Industrial Design

Institut Gestion Management

Mechanical Design

Autocad

CRM Eudonet

Sage Accounting Software