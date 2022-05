Expert en transformation des entreprises, en mise en œuvre des processus et en promotion du changement (Lean, Amélioration Continue, Training et Coaching Systémique)

Aider les équipes et les personnes en Finance, Administration Commerciale, Logistique/SCM, RH, IT à concevoir, structurer et mener à bien le changement dans le cadre de projets tels que l’intégration post-M&A, les centres de service transfrontaliers, l’outsourcing, la délocalisation off-shore ou l’optimisation de processus.

Consultant et Coach depuis 10 ans dans les industries de production et de maintenance en Europe de l’Est comme en Europe de l’Ouest, après 20 ans à des postes de responsabilité Européenne (Finance, IT, Organisation) au sein d’entreprises leaders de leur secteur comme Otis ou Carrier.



Visitez nos sites

www.thierry-robert-consultants.com

www.resilience-coach.com

www.ddbr-consulting.de



Mes compétences :

Accompagnement

Business

Business coach

Coach

Coaching

Coaching systémique

Conseil

Dirigeant

Formation

Gestion conflits

International

Optimisation

Résilience

Systémique

Appropriation du changement

Accompagnement au changement

Conduite du changement

Adaptabilité

Gestion du changement

Organisation

Optimisation des process

Gestion de projet