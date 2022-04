Isabelle MARÉCHAL

Le coaching individuel ou d'organisation vous aidera à développer vos propres ressources si :

- vous conduisez ou initiez des projets ;

- avez besoin de soutien (énergie, coopération, cohésion) pour franchir un cap ou un obstacle ;

- souhaitez être accompagné lors d'un changement (expatriation, nouvelle technologie, organisation) ;

ou encore si :

- vous devez accroître vos performances ;

- ou traversez une crise.



Une enfance passée dans 5 pays, sur 4 continents (Sénégal, France, Iran, Tunisie, Bolivie) a inscrit dans mes gènes l'adaptation aux changements rapides, l'interculturalité, l'économie sociale et solidaire, l'économie circulaire...



C'est pourquoi après HEC, tout en pratiquant assidûment danse, théâtre, yoga, sports de plein air et activités de développement personnel, j'ai développé des compétences qui me permettent de vous accompagner, individuellement et collectivement, dans vos transformations en profondeur.

- D'abord en conduisant, à Aéroports de Paris, des projets stratégiques marketing et RH, avec toutes

les parties prenantes.

- Ensuite, en tant que professeur de marketing, en contribuant à mettre en place l'établissement niçois

de l'EDHEC.

- Désormais comme coach, individuel et d'organisation, superviseur de coachs et de pratiques

professionnelles, et professeur de hatha yoga.

Mais aussi comme membre de la toute nouvelle équipe des Connecteurs de Ticket for Change.



Je suis mobile, tant en France qu'à l'international où je souhaite redéployer mon activité. Voir moins



Mes compétences :

Coaching

Conduite de projets

Consulting

Enseignement

Formation

Management

Marketing

Organisation

Ressources humaines