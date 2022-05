Thierry ROBIN

Je suis directeur industriel chez Bio Springer, groupe Lesaffre.



J'étais auparavant Directeur de Projet chez Knorr, groupe Unilever , en mission.



Je suis directeur d’usine confirmé avec une dernière expérience de 5 ans de direction d’un site agro-alimentaire de 600 salariés. J’ai mis en place avec mon équipe un processus d’amélioration continue qui a généré un gain de 20 % de productivité. Ces gains ont renforcé la confiance du groupe international dans un contexte de compétitivité inter-site et ont permis ainsi de récupérer 16% de volume en plus.



Auparavant, j’ai dirigé pendant 2 ans un autre site agro-alimentaire de 300 salariés, dont j’ai piloté la cession complète, y compris le volet social avec 100 % du personnel reclassé.



Ces 2 expériences réussies de direction d’usine reposent sur 3 piliers de carrière professionnelle.

Le premier pilier est constitué d’expériences multi site de direction de planning et de la mise en place d’un ERP (1000 utilisateurs répartis sur 5 sites)

Le deuxième sur des fonctions opérationnelles de management de production, conditionnement, logistique et expédition.

Et le troisième sur des fonctions support avec des expériences de ressources humaines en formation et organisation, de marketing comme chef de produit et de développement de nouveaux produits et procédés.



Ces 27 années d’expérience ont été réalisées dans une entreprise qui a changé 2 fois d’actionnaires.



Homme de terrain, charismatique et leader d’équipe, j’ai toujours fait de l’animation des hommes une priorité.



Je suis ingénieur en agro-alimentaire (ENSBANA de Dijon) et diplômé de l’ICG de Strasbourg



Mes compétences :

Schéma directeur

Management d'équipe

Restructuration

Leadership

Travail en équipe

Logistique

Accompagnement du changement

Amélioration continue

Production

Pilotage