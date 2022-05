Thierry RODRIGUEZ

Depuis Novembre 2006, Auditeur sur la Région P.A.C.A. pour le groupe GALIAN (ex CGAIM, Acteur majeur sur la Garantie et Assurance des Agents immobilier).

* Audit financier de la structure,

* Audit sur les activités transaction, gestion,

syndic,

* Analyse des risques.





Sept 2005 - Mai 2006 Contrôleur de Gestion sur le CEA de CADARACHE, Service SCGA sur le périmètre du Département d'Etudes des Combustibles.



13 années d'expérience au sein d'une filiale du groupe Shell, dans laquelle j'ai pu évoluer de façon régulière, :

Mes dernièrs postes :

Contrôleur de Gestion:

Elaboration et suivi des budgets, analyse des écarts, études diverses, refonte des outils de reporting et des axes d'analyse (inclus les codes insee des communes), création de divers indicateurs, gestionnaire de bases de données, encadrement de 6 personnes...



Audit Interne oragnisation :

Audit sur les aspects financiers, HSE, Analyse des postes de travail afin de déceler d'éventuels disfonctionnement, Elaboration de préconisations visant a améliorer les procédures et la sécurité.



Mes objectifs : Mes qualités d'adaptation et d'écoute doivent me permettrent, au travers de responsabilités transversales, d'améliorer les performances des équipes d'une entreprise dynamique.



Je recherche un poste de :

Contrôleur de Gestion

Auditeur Interne

Assistant au DAF

Consultant

Conseiller auprés de PME PMI



Mes compétences :

Conseil

Contrôleur de gestion

Consultant

Audit

Finance

Audit interne

Management

Immobilier

Reporting

Analyse financière