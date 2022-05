Thierry RONDEL

Issue de l'industrie (21 ans d'ancienneté) pour laquelle; j'ai occupé différents postes (chef d'équipe de production puis technicien méthodes, puis chargé de missions (implantations et réaménagement d'ateliers de production).

Après un licenciement économique en septembre 2008, et une formation de Métreur TCE à la Fédération Compagnonnique des Métiers du Bâtiment, j'ai intégré le secteur du bâtiment de 2009 à Aout 2012 en tant que technicien metreur/gestionnaire du depot (magasin).



Afin de répondre à un nouveau challenge, j'ai repris un poste dans l'industrie en Septembre 2012 jusqu'à ce jour.





Ma recherche est active et je suis à l’écoute de propositions éventuelles dans le secteur du bâtiment, de l'industrie ou des ressources humaines.



Je privilégie le travail d’équipe.



Mes compétences :

Travail d'équipe

Rigueur

Management

Gestion (production, ressources humaines, magasin,

Suivi de chantiers

Autocad