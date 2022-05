Thierry ROURE

Fort d’une formation initiale alliant biologie/santé et informatique, je me suis orienté dans le domaine des systèmes d'information par choix, mais aussi par intérêt personnel préalable. Les métiers du conseil se sont pour moi rapidement imposés par la diversité des projets auxquels on peut avoir accès mais également par l’aspect profondément humain et social que nécessite cette fonction. Interface entre deux mondes, le Métier et le Système d’Information, j’aime à penser pouvoir transformer une idée en réalité.









Compétences:

Expérience fonctionnelle en R&D d'industrie pharmaceutique internationale.

Activités d'avant-vente, démo, avants-projets (MOA).

Animation de réunions de workshops fonctionnels et de spécifications.

Support fonctionnel, technique, méthodologique et opérationnel de solution de gestion de projet.

Développement Module - portfolio managment - Resource managment.

Implémentation de systèmes informatiques de gestion de laboratoire (LIMS).

Modélisation de processus.

Analyse de données transverses.

Formations utilisateurs.

Maïeutique

Conduite du changement



Points Forts :

* SI laboratoire

* AMOA

* Gestion de projet

* Assurance Qualité et Contrôle Qualité

* Validation: QI, QO, QP

* Industrie pharmaceutique



Mes compétences :

Gestion de projets

LIMS

Labware

Plannification du travail

Formation

Spécifications fonctionnelles

Cahier des charges

Qualification applicative

GAMP

Laboratoire R&D bio pharmaceutique

Consulting

Faisabilités techniques et évolution réglemen

MOE

Accompagnement de projet

Gestion du changement

Conseil

Qualité

Planification de projet

Industrie pharmaceutique

Conception fonctionnelle

Gestion de la formation

Analyse fonctionnelle

R&D

Management