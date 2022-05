Sandrine SOULET

- Rédaction en anglais des dossiers cliniques (IMPD, IND), DMF, CEP, AMM, NDA, NDS, variations, dossiers de réponses, annual report, actualisation, revalidation AMM pour projets plantes.

- Gestion d'un portefeuille projets diversifiés: * substances concernées différentes (synthèse, végétale, animale), * projets à différents stade de développement (Phase 1 jusqu'à l'AMM et post AMM), * projets à court terme et long terme.

- Adaptation aux organisations et aux approches des différents clients internes et externes.

- Réglementation médicaments (Europe, US, Japon, ICH,...)

- Formation/sensibilisation des collaborateurs à l'évolution de la réglementation pharmaceutique.

- Veille réglementaire.



Mes compétences :

Adaptabilité

Affaires réglementaires

Analyse et synthèse

autonome

Motivation

Organisation

Rigueur

sens du resultat

Synthèse