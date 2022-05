Thierry ROUSSEL

Etudes :

DEST Organisation des Productions,

Licence Professionnelle en Qualité, Sécurité, Environnement,

DUT OGP (Organisation et Génie de la Production)



Opportunités de travail :

Elaboration et mutation du Système Qualité.

Elaboration de dossiers de qualification produits et processus.

Gestion des relations clients et fournisseurs grâce à une équipe spécialisée.

Travail inter-entreprise du groupe.



Mon objectif au quotidien est le développement d'un travail d'équipe efficace afin de mener des actions d'amélioration fortes. A moyen et long termes, c'est de me servir de mes connaissances et compétences pour orienter durablement la politique de l'entreprise vers une démarche de progrés efficiente, et d'apprendre en même temps autant que possible. Je considère la communication comme l'outil par excellence pour créer un système, le faire fonctionner et l'améliorer. Le travail d'équipe est le paramètre clé du succès d'une entreprise.



Mes compétences :

Management

Gestion d'un système qualité

Relations / Communication

Qualité

Communication

Organisation

Audit

Gestion de la production