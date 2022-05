Thierry ROUSSEY

Je suis un chef de cuisine à domicile en Allemagne, à Munich plus précisément.

Ce concept est la synthése de mon expérience de plus de 27 ans dans l'hôtellerie et la restauration.



De part la diversité de mon parcours, j’ai pu et j’ai su acquérir une vision et une expérience globale et internationale du monde de l’hôtellerie-restauration notamment dans le milieu du luxe.



Je recherche des opportunités de travail dans les secteurs de la recherche et le développement de produits (Chef R&D), de l´audit et de l´analyse de la qualité dans l´hôtellerie-restauration et

l´agroalimentaire.



Französischer Chefkoch/Mietkoch/Gastronom (45 J.), 27 Jahre Erfahrung in international Hotellerie und Gastronomie, sucht neue Herausforderung VZ/TZ. auch freiberuflich Basis für Privathaushalt/Anwesen/Gastrokonzept/Consulting/R&D Food Development-Produktentwicklung/Hotel-Restaurant Qualitätskontrolle.





Mes compétences :

Audit

Chef à domicile

Chef de cuisine

Conseil

Consulting

Cook

Cours de cuisine

Créative

Cuisine

Gastronomie

Hôtellerie

Mystery Shopping

restauration

Voyages