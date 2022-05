Thierry ROUX

Cadre commercial VO en B to B , volontaire , curieux et ambitieux , je recherche un poste de chef des ventes ou directeur commercial .

Depuis plus de 15 ans , je travaille pour le compte de VOLKSWAGNE GROUP France pour la re-commercialisation des véhicules en B to B auprès du réseau constructeur

Soucieux du travail bien fait , je ne compte pas mes heures .

De nature "facile à vivre" je sais partager , écouter , analyser et possède une grande facilité d'intégration.



Mes compétences :

Formation

Distribution

Management

Étude de prix

Recrutement