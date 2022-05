AGEFOS PME est le premier gestionnaire privé des fonds de la formation professionnelle en France. AGEFOS PME bénéficie d'un agrément des pouvoirs publics en tant qu’Organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) pour : collecter les fonds de la formation professionnelle des entreprises et notamment des TPE-PME, gérer et financer les actions de formation et les contrats de professionnalisation.