Thierry RUTZ

J ai une expérience de près de 25 ans dans tous les secteurs de la bijouterie : fabrication, création, diffusion, vente, sélection de collection, je m'occupe également d'animation de réseaux de ventes ainsi que du suivi en gms, centrale d'achats et détaillants.

Ayant travaillé à l'étranger je parle et j'écris l'anglais et l'espagnol couramment.



Mes compétences :

bijouterie

joaillerie

vente

management

Gemmologie

Écoute et conseille