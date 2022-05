Bonjour

Je suis Directeur Achats et Supply Chain depuis 15 ans et j’ai une vision à 360° de la ‘Global Supply Chain’ à l’International : Achats, Approvisionnements, Logistique, Transports, Production et Lean Management depuis 28 ans.

J’aime élaborer des stratégies Achats et Supply Chain à l’International. Piloter des projets transversaux et travailler de façon très opérationnelle avec des équipes pluridisciplinaires.

Je maitrise également les processus de planification S&OP, DRP et PDP. Et j’ai également fait du Lean management dans des usines et des entrepôts.

J’ai des Expériences du BtoB, BtoC, Retail , E-Commerce , Distribution et Industrie.

J’ai un MBA Achats Internationaux et Supply Chain. Je parle couramment Anglais et Italien et j’ai des très bonnes notions d’Espagnol.

De part l’étendue de mon expérience à travers des grands Groupes et des grosses PME, je pense pouvoir apporter une valeur ajoutée à votre entreprise.

Mon esprit entrepreneurial, ma nature de bâtisseur des organisations Achats et Supply Chain, mon positionnement à la fois en mode projet mais aussi en mode opérationnel au plus proche des équipes, constituent un atout majeur pour faire bouger les lignes au sein de votre entreprise.

N'hésitez pas à me solliciter si mon profil vous intéresse et je vous exposerai de vive voix mes motivations, lors d'un prochain entretien et vous démontrer toute l’étendue de mon expérience de la Supply Chain et des Achats.



THIERRY SANCHEZ

06 75 19 75 74



Mes compétences :

Logistique

Supply Chain

eCommerce

SAP R/3

SAP PP

SAP MM

SAP LO Forecast

SAP

Oracle

LAN/WAN > LAN

IBM AS400 Hardware

Generix

Forecasting

Budgets