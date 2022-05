Thierry SANNA

Après plusieurs années dans l industrie, je me suis tourné vers des fonctions commerciales qui m ont amené et m anènent

encore à voyager dans le monde entier, notamment en Asie, en Inde, Moyen Orient et aux USA, pour accroitre nos parts de marché et de développer un réseau commercial en mesure d assurer la croissance du Groupe.J ai pris, depuis 2 ans, le pilotage d'une business Unit qui me permet de manager une équipe commerciale me permettant ainsi d évoluer dans une fonction managériale et d être ainsi proche de mes collaborateurs dans un contexte commercial international.Une très belle mission dans un milieu passionnant.



Mes compétences :

Export manager

Management d'équipe

Commerce international

Management commercial

International business development

Relations internationales