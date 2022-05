Thierry SAPPIA

Bonjour,



En tant que Directeur des Operations de la société TREKK et de sa filiale YOUSAAS, au sein du groupe RESOPRINT, notre stratégie est d’accompagner nos clients et partenaires dans le domaine de l'IT.



Des services managés chez nos clients à l’externalisation et l’hébergement des systèmes d’information au sein de nos 2 Datacenters (Reims et Paris), nos équipes se positionnent en tant que guichet unique et infogéreurs de votre informatique.



Notre Centre de service ITIL et les nombreuses certifications techniques constructeurs démontrent notre engagement à assurer un niveau d’expertise et une qualité de service reconnu.



Mes compétences :

Management

Vente

Développement commercial

Marketing

Business development

Informatique

Négociation

Gestion de projet

Dynamique