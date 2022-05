Sandrine PAVILLON

17 ans d'expérience commerciale et marketing (stratégique et opérationnel) acquise au sein de 4 groupes internationaux de grande consommation (Kraft-Mondelez, Cadbury, Colgate-Palmolive, Philips) dans 3 secteurs majeurs: alimentaire, hygiene-beauté, électroménager.

Experte du parcours et de l'expérience shopper ("home to store") à travers le management de marques, de catégories et de clients, à la fois en BtB et BtC





Mes compétences :

Category management

Marketing

Gestion de projets

Négociation

Management

Grande consommation

Commercial

Merchandising