Thierry SAUVAITRE

Dans le cadre d'une reconversion dans le domaine de l'energie via le mastère d' ingénieur d' affaires pour les nouveaux marchés de l'énergie à Supélec Paris. Voir le site de Supelec/Formation continue pour plus d'informations. J'ai intégré l'équipe commerciale de TENESOLSUNPOWER puis la société 2EI Industries. J'ai l'opportunité de développer l'approche technologique et commerciale B to B du marché de l'énergie.



Mes compétences :

Commerciale

Compétence commerciale

Energie

Ingénieur d'Affaires

Marchés de l'Energie

Photovoltaïque