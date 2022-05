Auteur-Photographe / :



Né en 1959 à Colmar, Thierry Schoenenwald pense d'abord à la peinture - un stage avec un Artiste Peintre le marque durablement - mais c'est dans la photographie qu'il se lance, en autodidacte, au début des années 80.



En 1998, il passe de la couleur au noir et blanc, plus fort, plus émotionnel, plus " artistique ".



Ses préoccupations esthétiques, ombres et lumière, composition, dominent sa production.



C'est avec un œil neuf, sans les présupposés d'une culture photographique qu'il ne possédait pas, que celui-ci a abordé la photo il y a plus de vingt ans, et le noir et blanc depuis 1998. Plus tard, il découvrira ces grands maîtres, et tissera avec eux une parenté d'univers, ancré dans la réalité quotidienne, profondément humain, et volontairement humaniste.



Saisir l'intime réalité, telle qu'elle se présente, sans artifices ni effets, tel semble être l'origine et la finalité de la démarche de Thierry Schoenenwald. Ainsi par exemple ne travaille-t-il qu'à la lumière naturelle, comme pour authentifier cette beauté du réel qu'il traque partout où elle peut se cacher.

Pourtant, le choix du noir et blanc révèle en même temps une volonté de sublimer ce réel donné. En renforçant les contrastes et en dramatisant l'image, il pose une distance, rappelle implicitement que nous ne sommes pas devant la réalité - dont la couleur rendrait toute la banalité- mais bien devant une photographie.

(Texte: Christian GERMAK-Critique d'Art)



