Thierry SCHULD

Depuis 1993, je mets mes qualités humaines, mon énergie naturelle, mon sens de l'organisation et mon savoir faire technique au service des métiers de l'entreprise.



Ma conviction : un alignement efficace des technologies de l'information sur la stratégie d'entreprise peut être un véritable atout pour développer les business d'aujourd'hui et de demain.



Ma mission consiste, avec mes équipes, à concevoir, réaliser, exploiter et faire évoluer un Système d’Information au service de ses clients, dans un environnement industriel hautement critique (24h/24, 7j/7) et à fort engagement de résultat.



Mes compétences :

Management

Organisation SI

Système d'Information

Conduite du changement

Progiciel de gestion

Stratégie IT

Infogérance

Développement informatique

Monétique

Gestion de contrats

Systèmes de péage

Base de données

Gestion budgétaire

Réseaux informatiques & sécurité

Gestion de projet

Architecture informatique

Informatique critique

Gouvernance informatique

Informatique industrielle

Direction des systèmes d'information