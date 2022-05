Thierry SCIANIMANICO

Je propose mes services au travers de leçons individuelles ou en petit groupe, d'entrainements d'équipes compétitions et corpo, de stage ...

mon rôle:

-Apprendre les fondamentaux nécessaires aux futurs squasheurs(euses) pour jouer, s'amuser ou devenir un jour compétiteurs.

-Réorienter et perfectionner ceux qui pratiquent depuis quelques années sans avoir été guidé.

-Aider les compétiteurs(trices) qui ont l'impression de stagner même 1ère séries nationales

-Et surtout aider à comprendre les différents objectifs tactiques, techniques, physiques et mentales.