Thierry SCONETTI

Avec quinze années de gestion de ma propre entreprise, SCONETTI Concept, je suis maintenant un indépendant expérimenté en systèmes d’informations. Mon objectif principal est d’aider, supporter les sociétés à aller de l'avant dans un environnement différent. Et bien-sûr, de remplir les attentes de mes clients.



Mon rôle sera de prendre en considération l'impact de ces changements et de les mettre en place. A partir d’une compréhension initiale (audit, évaluation) jusqu’au niveau de support.



Avec autant de projets différents au fil des ans, je pense que j’ai démontré ma capacité à répondre rapidement et efficacement aux besoins de mes clients.



Je peux faire face à la direction comme au niveau opérationnelle de l’organisation.



With fifteen years of running my own company, SCONETTI Concept, I am now an experienced freelance in IT, with my primary focus on supporting companies moving forward into a different environment, providing full support to manage customer expectation.



My role will be to take into consideration the impact of the changes and bring them into live environment. From an initial understanding (audit, assessment) into support level.



With so many complex projects over the years, I think I have demonstrated an ability to quickly meet challenges efficiently and quickly adapt myself to the customer expectation.



I can deal with multiple stakeholders- from CEOs to department heads.



Mes compétences :

Direction de projet

Infrastructure informatique et Telecoms

Conduite de projet

Achats responsables

front office

back Office

managed the IT strategy

manage customer migration

full support

Team Management

T support

System Strategy

Supported support

Project planning

Managed a group

LAN/WAN > WAN

LAN/WAN > LAN

IT MANAGEMENT

Handled deployment

Feasibility Studies

BUDGET MANAGEMENT

Audit

Systèmes d'entreprise

budgets

Project Management