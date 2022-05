Thierry SERIN

Imeris patrimoine sociaty CONSEILLER EN INVESTISSEMENT FINANCIER ( CIF* ) avec un agrément de l’Autorité des Marchés financiers ( AMF ).

- Des contrats d'assurance vie "sur mesure".

- De l'immobilier "direct" et "papier".(SCPI Fiscal de très grande qualité )

- Solutions adaptées (programme immobilier rare, défiscalisation complexe...);

- Un service de gestion sous mandat si les clients souhaitent déléguer la gestion de leurs fonds et titres.;

- Des placements innovants en terme de retraite;

- des contrats de prévoyances pour toute la famille ainsi que l'entreprise



Faire partie des premiers cabinets qui entrent dans le respect d’un cadre réglementaire pour le respect des clients et l’éthique de notre profession



Explication du statut de CIF ;afin d’assurer une meilleure protection des investisseurs, la loi de sécurité financière d’aout 2003 a crée un nouveau statut spécifique : Le Conseiller en Investissement Financier (CIF).;Le CIF exerce une activité de conseil portant notamment sur la réalisation d’opérations financières et de services d’investissement.;Le CIF doit remplir des conditions d’âge, d’honorabilité et de compétences professionnelles. Il doit avoir souscrit une assurance, adhérer à une association professionnelle (http://www.anacofi.asso.fr ),

être enregistré sur une liste tenue par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers )

et respecter des règles de bonne conduite.;Source : loi de sécurité financière n° 2003-706 du 1 aout 2003

